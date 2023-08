Aleac não consegue pela 3ª vez votar PL que distribui R$ 2 milhões aos clubes

A Academia Brasileira de Cinema anunciou nesta terça-feira, 29, os filmes que estão na disputa para concorrer a vaga do país no Oscar 2024, na categoria “Melhor Filme Internacional”. O superpremiado longa-metragem acreano “Noites Alienígenas” é umas das grandes apostas e um dos fortes candidatos na corrida. Dirigido por Sérgio de Carvalho, a obra é estrelada por Gabriel Knoxx, Gleici Damasceno e Adanilo e acompanha o cotidiano de jovens da periferia de Rio Branco, que têm suas vidas afetadas com a chegada de facções criminosas vindas do sudeste do país. Para o diretor, é uma representatividade imensa para o cinema do norte do Brasil, e tem esperança de que o filme saia na segunda lista, que deve sair em breve com os 6 maiores nomes escolhidos dos 28 que foram...