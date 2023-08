Após negociações com secretários de governo e Emurb, BR-364 é liberada por manifestantes

A BR-364, que estava fechada no quilômetro 18, na altura do Ramal do Romão, desde as 5 da manhã desta segunda-feira, 28, foi liberada totalmente às 8:30 após negociação de moradores com secretários do governo, Luiz Calixto, Alysson Bestene, e o diretor-presidente da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB, José Assis Benvindo.

Os moradores reivindicaram melhorias no Ramal do Romão, que tem 3,8 quilômetros, e o ramal da Castanheira, de 3 quilômetros. José Assis e o diretor-presidente do Deracre, Beto Murad, se comprometeram a fazer intervenções no ramal a partir da semana que vem.