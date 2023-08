Loja Maçônica comemora 50 anos e presta homenagem a George Pinheiro

Em noite de gala, o governador Gladson Cameli, prestigiou a celebração dos 50 anos de fundação da Grande Loja Maçônica do Estado do Acre (Gleac), na noite de sábado, 26, em Rio Branco.

Em seu pronunciamento aos maçons, o chefe do Poder Executivo destacou a trajetória de sucesso da Grande Loja Maçônica, assim como os relevantes serviços prestados à sociedade acreana em meio século de existência. “Tenho muito respeito e gratidão pela ordem dos irmãos maçônicos do nosso estado, que possuem princípios imbuídos no propósito de construir um mundo em que a paz, o amor, a união e a bondade sejam sentimentos perenes entre todos os seres humanos”, declarou.

Na ocasião, Cameli aproveitou a oportunidade para prestar homenagem ao empresário e integrante da maçonaria, George Pinheiro, que faleceu na última quarta-feira, 23, vítima de câncer. “Que todos nós tenhamos nesse grande homem o exemplo de pai de família, empreendedor e cidadão comprometido com a justiça e o desenvolvimento do Acre”, observou Cameli.

Criada em agosto de 1973, a Gleac tem como objetivo difundir a filosofia, educação e cultura maçônica aos seus membros. Há 44 anos, o governo do Estado considera a Grande Loja como entidade de utilidade pública.

O Sereníssimo Grão Mestre da Grande Loja Maçônica do Estado do Acre, Júnior Damasceno, disse que o dia era muito importante para comemorar o Jubileu de Ouro. “A Grande Loja Maçônica tem cumprido sua função social nestes 50 anos, como é o caso de uma casa de apoio que mantemos para auxiliar pessoas com dificuldade financeira que estão em tratamento de saúde fora de domicílio”, ressaltou Damasceno.

Com informações da Agência de Notícias do Acre