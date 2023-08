Em Rio Branco, idoso é ferido com tiro no peito enquanto dormia por bala perdida

Fazia tempo que uma chuva não era tão bem-vinda na capital acreana. Após um calor acima do normal nos últimos dias, com sensação térmica superior aos 40 graus, na noite deste sábado, 26, uma rápida, mas forte, chuva ajudou a baixar as temperaturas. Conforme a Defesa Civil de Rio Branco, foram 13 dias sem chuvas em Rio Branco. A última aconteceu no último dia 14 de agosto. A chuva foi de 3,2 mm. Mesmo assim, o nível do Rio Acre na capital acreana continua baixando. A medição realizada às 6 horas deste domingo aponta que o manancial está com uma cota de 1,68, um centímetro a menos do que o registrado no mesmo horário de ontem.