Moraes proíbe qualquer contato de Mauro Cid com Bolsonaro e Michelle

Em Rio Branco, a taxa de desemprego mudou de 12,06% no primeiro trimestre para 11,64% no segundo trimestre, de modo que, seguindo a redução acima, a capital do Acre expressou uma queda de 0,42%. Segundo dados divulgados pela Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílio Contínua (PNAD Contínua), referente ao segundo trimestre de 2023, o Brasil apresentou uma taxa de desocupação de 8,03%, quando comparado ao primeiro trimestre do presente ano (8,79%), observando uma redução do desemprego em 0,76 pontos percentuais. De igual modo ao Brasil, a taxa de desemprego no estado do Acre apresentou queda de 0,47 pontos percentuais no segundo trimestre deste mesmo ano, passando de 9,75% (primeiro trimestre) para 9,28% (segundo trimestre). “Ademais, no que se refere as Unidades Federativas, apenas Amapá e Pernambuco expressaram um pequeno aumento...