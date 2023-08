Em novo assalto em Cruzeiro do Sul, ladrões agridem comerciante e levam dinheiro e cigarro

Um novo assalto foi registrado em Cruzeiro do Sul e mais uma vez os ladrões agiram com violência contra a vítima. Na ação registrada por meio de câmeras de segurança na noite desta sexta-feira, 25, é possível ver que os assaltantes fazem as vítimas deitarem no chão e chutam o dono do supermercado várias vezes em busca de um cofre, que não havia no local.

Os dois ladrões levaram do caixa, cerca de R$ 3 mil, celulares e cigarro.

Esse foi o segundo assalto da sexta-feira. A tarde de sexta, quatro homens assaltaram uma fábrica de gelo no Bairro da Várzea e fugiram pela praia do Rio Juruá. Não há informação sobre prisão em nenhum dos dois casos.

Violência

Em um assalto em uma loja de celulares, em maio deste ano, em uma galeria no Bairro da Baixa, os assaltantes bateram no segurança do estabelecimento, que estava sem arma. Em julho, criminosos sequestraram um taxista, agrediram e o deixaram amarrado na mata, para usar o veículo em um assalto.

VEJA VÍDEO: