PF prende 11 acusados de tráfico de drogas e comércio ilegal de armas em Plácido de Castro

FOTO: JARDY LOPES/ac24horas O Ministério Público do Acre (MPAC) realizou nesta quinta-feira, 24, a abertura do IV Congresso Estadual, com uma sessão solene para a entrega da Medalha de Ordem do Mérito e de Comemoração aos 60 anos de história da instituição. O procurador-geral do MPAC, Danilo Lovisaro, destacou a importância da realização, que reúne representantes de várias partes do país, a comunidade acadêmica da Universidade Federal do Acre e várias entidades. “É um evento muito importante, já que faz 12 anos que essa cerimônia não ocorre aqui, com um tema fundamental para se colocar em discussão, que é o papel da democracia e do Ministério Público. Temos mais de 600 inscritos e estamos muito felizes em receber os colegas de fora do Estado, para participar, com diversos procuradores-gerais de...