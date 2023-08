Unidades de saúde são obrigadas a divulgar estoques de remédios nas farmácias do SUS

O tempo será muito quente, com sol e nuvens, porém, bastante ventilada, nesta quinta-feira, 21, no Acre. Segundo o Portal O Tempo Aqui, os termômetros marcam a máxima de 38°C na maioria dos municípios. Pode chover rápido em alguns pontos do Leste e Sul do Estado, onde fica localizado Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, com probabilidade de ventanias. Assim também ocorrerá em Cruzeiro do Sul e Tarauacá. Veja as temperaturas: – Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 35 e 37ºC; – Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, com mínimas oscilando entre 21 e 23ºC, e máximas, entre 36 e 38ºC; – Plácido de Castro e Acrelândia, com mínimas oscilando entre 22 e...