Quem comprou ar-condicionado e freezer deve notificar Energisa para evitar quedas de energia

George Teixeira Pinheiro ia completar 73 anos na quarta-feira da próxima semana, dia 30 de agosto. Nascido no município amazonense de Boca do Acre, onde viveu até os sete anos, quando se mudou para Rio Branco-AC, onde seguiu os passos de seu pais, Inácio Pinheiro e dona Neuza, na área comercial. Assim, se tornou pioneiro na área de hotelaria no Acre, com a fundação do Hotel Inácio e teve passagens marcantes por entidades nacionais ligadas à indústria e ocupou cargos importantes na administração pública. Pinheiro iniciou seus estudos no Colégio Patronato, ainda em Boca do Acre. Na capital acreana, deu continuidade aos estudos no Colégio dos Padres e, em seguida, no Colégio Acreano. George formou-se em contabilidade pela ETCA (Escola Técnica de Comércio do Acre). Deu início à graduação em...