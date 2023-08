Fórum Nacional tem críticas a gestões anteriores e à florestania

Foto: Jardy Lopes/ac24horas

A palestra Magna do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, no 80.º Fórum Nacional de Secretarias Municipais de Administração das Capitais apresentou cases de sucesso, críticas a gestões anteriores e à florestania.

O Fórum, que começou nesta quinta-feira, 24, e vai até amanhã, 25, conta com a presença de 10 representantes de capitais do país, representantes de 7 municípios do Acre e secretários municipais, que discutem temas relacionados a compras públicas, responsabilidade fiscal, gestão, teve na abertura uma palestra do prefeito Tião Bocalom.

Em sua apresentação, Bocalom utilizou um slide, onde destacou as ações municipais concluídas e em andamento, como a construção de creches, a construção o elevado na Av. Ceará, a destinação de recursos para galpões de armazenamento de calcário, compra de máquinas, recuperação de ruas e ramais, fomento à mecanização agrícola, dentre outras.

O prefeito criticou gestões anteriores que teriam priorizado o modelo de florestania, segundo ele, deixando o Acre e a capital desfalcados em desenvolvimento econômico. “Nós exportávamos milho, arroz e feijão para Rondônia, e agora nós é que compramos de vocês. Por isso o PT sequer fez um vereador na última eleição em Rio Branco”, disse Bocalom ao representante de Porto Velho.

O evento, que normalmente recebe 21 representantes de capitais do Brasil, está sendo prestigiado por apenas 10. Para lidar com a questão, representantes de municípios do Acre e secretários municipais de Rio Branco ocuparam as cadeiras. A presidente do Fórum, Katherine Schreiner, que é secretária de Licitações, Contratos e Parcerias de Florianópolis – Santa Catarina, disse que os estados ausentes não conseguiram enviar seus representantes por falta de voos a Rio Branco. “Por conta da diminuição no número de voos a Rio Branco, não conseguiram vir”.