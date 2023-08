Fórum Nacional de Secretarias Municipais de Capitais começa hoje (24), em Rio Branco

No ano de 2022, mas precisamente numa quinta-feira, 30 de junho de 2022, às17:42, a redação do ac24horas recebia o sorridente empresário George Teixeira Pinheiro para uma entrevista no Bar do Vaz. O Bate-papo foi gravado na quinta e a exibição do programa aconteceu no domingo da mesma semana, dia 3 de julho. O que era para ser uma conversa entre empresários sobre economia, acabou ganhando contornos de revelações pessoais. Foi um papo super agradável e hoje, no dia da morte de George, o ac24horas o homenageia com a reprise do programa. Empresário acreano luta contra câncer enquanto prova amor à esposa que sofre de Alzheimer Viver e curtir um grande amor, mesmo que a pessoa amada conviva com você há 50 anos e não saiba quem você é. Não,...