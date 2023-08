Empresários destacam importância de George no desenvolvimento do Acre

FOTO: SÉRGIO VALE/ac24horas

Pioneirismo e o amor pelo Acre foram as palavras mais usadas por representantes do setor empresarial, políticos e do governo do Acre que já passaram pelo velório do empresário George Pinheiro, na manhã desta quinta-feira, 24, realizado na Loja Maçônica Manoel Marinho Monte, na Vila Ivonete.

George morreu na noite de ontem, na casa onde morada na capital acreana, vítima de complicações de um câncer de próstata, deixando a viúva, dois filhos e quatro netos.

A importância de Pinheiro para o desenvolvimento do Acre pode ser medido pelo número extremamente expressivo de empresários e políticos no velório.

O presidente da Associação Comercial do Acre (ACISA), Marcelo Moura, lembrou que foi George quem o direcionou para o mundo do associativismo. “Eu devo isso a ele, é mais uma homenagem que estamos fazendo em sua despedida de uma pessoa que dedicou toda sua vida ao empresariado”, relembrou.

Já o presidente da Federação das Indústrias do Acre, José Adriano, destacou o reconhecimento nacional do trabalho de Pinheiro. “É um baluarte, atuou em diversas frentes e foi reconhecido nacionalmente pelo trabalho que fez. Sem dúvida nenhuma, uma perda lastimável para o nosso Acre”, disse.

Representantes do governo também passaram nas primeiras horas do velório para prestar homenagens a George. Era um exemplo para todos nós. O legado como empreendedor é enorme, um homem de uma visão extraordinária”, afirmou Alysson Bestene, secretário de Governo (SEGOV).

O reconhecimento foi corroborado pelo secretário de Indústria, Assurbanipal Mesquita. “Foi um líder nacional do empresariado. Foi um precursor no Acre e deixou uma história de respeito pela sua família e o desenvolvimento acreano”.

Da classe política, estiveram presentes o 1º secretário da Assembleia Legislativa, Nicolau Júnior (Progressistas). “Eu sou filho e neto de comerciantes e sei da importância de um legado como do George. A família Pinheiro ajudou a construir o Acre e o mínimo que podemos fazer é render essas homenagens mais que merecidas”.

O Senador Sérgio Petecão (PSD) também foi um dos primeiros a passar pelo velório de Pinheiro. ”George Pinheiro foi antes de tudo um amigo. Eu que nasci e me criei no Acre, acompanhei desde cedo a luta dele pelo desenvolvimento do Acre”, declarou.

A assessoria do governo do estado informou que o governador Gladson Cameli não vai se fazer presente na despedida do empresário, já que ainda se encontra em Brasília e só retorna ao Acre na noite de hoje. Nas redes sociais, Gladson publicou uma nota de pesar onde lamenta o falecimento e destaca a trajetória de George Pinheiro.

O sepultamento está marcado para às 16 horas no Cemitério São João Batista.