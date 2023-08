Conheça a trajetória de George Pinheiro

George Teixeira Pinheiro ia completar 73 anos na quarta-feira da próxima semana, dia 30 de agosto.

Nascido no município amazonense de Boca do Acre, onde viveu até os sete anos, quando se mudou para Rio Branco-AC, onde seguiu os passos de seu pais, Inácio Pinheiro e dona Neuza, na área comercial. Assim, se tornou pioneiro na área de hotelaria no Acre, com a fundação do Hotel Inácio e teve passagens marcantes por entidades nacionais ligadas à indústria e ocupou cargos importantes na administração pública.

Pinheiro iniciou seus estudos no Colégio Patronato, ainda em Boca do Acre. Na capital acreana, deu continuidade aos estudos no Colégio dos Padres e, em seguida, no Colégio Acreano. George formou-se em contabilidade pela ETCA (Escola Técnica de Comércio do Acre). Deu início à graduação em Economia pela Universidade Federal do Acre, mas não concluiu.

O empresário é membro fundador de diversas entidades empresariais e atuante tanto na representação da livre iniciativa, quanto como empreendedor. Com longa carreira e vasta experiência, assumiu várias funções na diretoria da Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agricultura do Acre (ACISA), entidade que presidiu por três mandatos. Também ocupou o posto de presidente da Federação das Associações Comerciais do Acre (Federacre).

Participou da fundação da Federação do Comércio do Estado do Acre, da qual foi eleito vice-presidente na primeira diretoria. É membro fundador da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis – Acre (ABIH-AC), da qual foi representante durante 25 anos junto à ABIH Nacional.

Reconhecido também internacionalmente, é, desde 2002, Cônsul Honorário do Peru, nos estados do Acre, Rondônia e Mato Grosso. Foi governador do Rotary International, no Distrito 4720 – o maior do mundo – entre 2001 e 2002.

Em 1992, Pinheiro presidiu a Companhia de Eletricidade do Estado do Acre (Eletroacre). Entre 1992 e 1994 foi secretário de Fazenda do estado, além de presidir o Conselho Deliberativo do Banco do Estado do Acre.

Em 2009 e 2010, liderou a Missão Empresarial Acre-China, que levou empresários e autoridades de seu Estado à Canton Fair, em Guangzhou, na China e à Zona de Processamento de Exportações – ZPE de Zhuhai, no mesmo país. O presidente também é foi membro e fundador do Conselho Deliberativo do Sebrae/AC.

Participou de diversas missões empresariais e governamentais e feiras de negócios em vários países do mundo, em encontros de entidades representativas de comércio e serviços do mundo, como a ICC (International Chamber of Commerce) e a AICO (Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comércio).

Por dois mandatos consecutivos, de 2016 a 2021, George Pinheiro presidiu a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB) e foi também vice-presidente da Confederação Empresarial da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CE-CPLP) e membro do Conselho Deliberativo Nacional do Sebrae.