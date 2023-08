Bolsa Família aplica regra de proteção a 12,1 mil famílias de acreanos por mais dois anos

O esquema de segurança das Polícias Militar e Civil de Cruzeiro do Sul, para a Expoacre Juruá 2023, está pronto. 50 PMs vão atuar a cada noite, no local da Feira e no trânsito do evento e na Delegacia, o efetivo de Policiais Civis, estará reforçado. Segundo o comandante da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, tenente-coronel Edvan Rogério, a Pm estará atenta para evitar brigas e outros problemas na Feira. Também atuará na organização e fiscalização do trânsito no percurso até o estacionamento do Estádio Arena do Juruá, bem como nos acessos do local. Segundo o comandante, não há necessidade de reforço no efetivo do 6° Batalhão para o período da Expoacre Juruá, que será realizada de 30 de agosto a 3 de setembro, em Cruzeiro do Sul. "...