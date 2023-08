Após 35 anos, Mazinho fiscaliza pavimentação das ruas Piauí e Nássere em Sena Madureira

O prefeito Mazinho Serafim (Republicanos) resolveu acompanhar na terça-feira, 23, o trabalho de revitalização das ruas Piauí e Nássere Nasserala que não eram revitalizadas há 35 anos pelo Poder Executivo em Sena Madureira, interior do Acre.

Para a gestão municipal, a ação tem o objetivo de garantir melhores condições de trafegabilidade, e, por fim, à espera de mais de três décadas dos moradores locais. Às ruas foram pavimentadas em tijolos ainda na década de 80, e desde então os moradores aguardavam ansiosamente o benefício.

Bastante satisfeito com o trabalho executado, Mazinho esteve no local acompanhando os serviços de pavimento que revitalizam as vias de acesso à região. Ao lado do secretário Daniel Herculano e do vereador Alípio Gomes, o prefeito disse que era uma satisfação poder atender as reivindicações dos moradores.

“Temos revitalizado ruas que eram esquecidas por gestões anteriores, seja na região central ou em bairros mais afastados do centro. A nossa gestão está garantindo dignidade às pessoas, e até o fim do verão vamos recuperar diversas ruas, o que vai resultar em uma melhora significativa na malha viária do nosso município”, declarou o chefe do executivo municipal.

Opinião dos moradores

O morador Francisco, revelou que é um verdadeiro sonho ver o asfalto chegar à sua porta pela gestão de Serafim. “Já passaram tantos prefeitos por nossa cidade, e somente o Mazinho olhou com atenção para nossa rua, podem falar o que quiser, mas ele tem demonstrado compromisso com nossa cidade”, garantiu.