Vítima de câncer, empresário George Pinheiro morre aos 73 anos

A Agência de Negócios do Acre (Anac) e a Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) participará de um encontro empresarial, no próximo dia 26 de setembro, na Embaixada do Brasil no Peru, com os setores produtivos do Acre, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e do Peru. O evento é preparatório para a feira Expoalimentaria, que será realizada de 27 a 29 do mesmo mês, em Lima. O Acre está inserido na agenda internacional organizada pela Embaixada do Brasil no Peru, que conta com apoio da Confederação Nacional de Agricultura (CNA). Nos estados, as federações industriais, associações comerciais e o Sebrae apoiam o evento. Além de redes de supermercados do Peru, o encontro empresarial contará com a presença da AgroBR, um projeto da CNA em parceria com a...