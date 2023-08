INFERNAL: especialistas alertam para recordes de alta temperatura no Acre

O Governo do Estado fez um alerta importante nesta última semana de agosto: o Acre enfrenta chuvas abaixo da média e temperaturas que podem chegar a 38 graus. Na realidade, o termômetro da Praça do Relógio, no Centro de Rio Branco, já chegou a marcar mais de 40º.

O calor intenso é fruto do El Niño e, segundo o chefe da Defesa Civil de Rio Branco, Claudio Falcão, a previsão é que esta quarta-feira (23) seja o dia mais quente do ano no Acre.

Segundo o governo do Estado, o meteorologista Luiz Alves dos Santos Neto, vê o El Níño se intensificando: “Esse ano está mais forte devido ao fenômeno El Ninõ que está ativo e se desenvolvendo cada vez mais no Oceano Pacífico. Esse fenômeno tende a intensificar essa massa de ar seco que predomina no Brasil central nesse período”.

O Cigma, unidade da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, quantifica informações do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) e, com base nesses dados, indicou quais os municípios que lideram o ranking de previsão de altas temperaturas. As cidades que mais vão sofrer com o fenômeno são as localizadas na região do Alto Acre, nos dias 23 e 24 de agosto. Mas, há a incidência de que as temperaturas permaneçam altas nos demais dias do mês de agosto.