Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento lança Programa DEL Turismo

O Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre, lançou na manhã desta quarta-feira, 23, o Programa DEL Turismo em Rio Branco, que deve desenvolver o turismo local com estratégias sustentáveis e de longo prazo. Com isso, a cidade é a primeira capital do Brasil a fazer parte do Programa.

O primeiro município a implantar a iniciativa foi Epitaciolândia, em 2022. Em janeiro de 2023, Xapuri e Assis Brasil aderiram à proposta. O presidente do Fórum, José Adriano, falou do desafio de lançar o Programa na capital, Rio Branco: “Não tem como falar de turismo sem incluir Rio Branco, porque tem o aeroporto e a maior estrutura, então ficamos felizes que o prefeito aceitou fazer parte desses trabalhos porque fechamos um ciclo agregando ao programa toda a infraestrutura da rodoviária e da malha aérea, que faz toda a diferença”.

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, falou da expectativa em relação às realizações do Programa DEL Turismo e ressaltou o olhar do mundo para o turismo amazônico: “precisamos ter uma cidade acolhedora, organizada, para que essas pessoas possam se sentir bem em explorar o turismo amazônico. Não tenho dúvida nenhuma de que vamos conseguir mostrar as nossas potencialidades no Acre, tendo como porta de entrada a capital. Acredito que implantando o projeto Rio Branco Mais Segura, o transporte coletivo com ônibus elétrico, cuidando dos pontos turísticos, as pessoas vão vir, ficar satisfeitas, e vão chamar outras pessoas”.

Estácio Guimarães, consultor responsável pela implantação do Programa DEL Turismo, disse que a novidade deve alavancar o setor de turismo: “No Acre são 67 projetos para os próximos 5 anos, previstos, programados, em execução ou já executados. Nós fazemos uma análise dos destinos, das potencialidades, e em cima disso desenvolvemos ações para os trabalhos”.