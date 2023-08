Cumprindo agenda em Brasília nesta quarta-feira, 23, o governador Gladson Cameli (PP) revelou que deverá se reunir com representantes do governo federal em busca de recursos para dar continuidade a obras importantes no Acre, como, por exemplo, o Anel Viário de Brasiléia e Epitaciolândia, interior do Estado. De acordo com o chefe do executivo, o encontro será de fundamental importância para o desenvolvimento do Acre. "Essas obras são importantes para a Infraestrutura da nossa região. Espero sair daqui com resultados positivos", comentou. Outro assunto que o chefe do executivo acreano deverá abordar com o governo do presidente Lula é com relação à liberação de recursos para o início da construção das residências habitacionais já anunciadas pela gestão. "Precisamos diminuir o déficit habitacional e para isso vamos discutir os recursos para...