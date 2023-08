Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio estimado em R$ 3 milhões

Os cabeças brancas do MDB sonham em retornar ao poder com os prováveis candidatos que eles chamam de “a trinca de ases do partido”. No caso, eleger prefeitos em Brasiléia, Rio Branco e Cruzeiro do Sul, bem como tentar ocupar espaços nas câmaras municipais e vice prefeituras. Com esse objetivo, pretendem construir alianças. O MDB conta com Marcus Alexandre na capital, a ex-deputada estadual Leila Galvão, em Brasiléia, e a ex-deputada federal Jéssica Sales, em Cruzeiro do Sul. Pesquisas para consumo interno coordenadas pelo presidente do partido, Flaviano Melo, revelam as reais chances de eleição da trinca de ases. Na eleição de 2020, o MDB fez projeções para eleger dez prefeitos, mas as urnas não confirmaram o esperado. O partido agora se esforça para retornar a arena política com sua trinca de...