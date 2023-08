Governo atrasa pagamento e músicos que tocam no Senadinho entram em greve

Até o próximo dia 27 de agosto, o prognóstico do satélite que fornece dados usados pelo Governo do Acre indica que há previsão de chuva com volume acumulado na semana de até 15 milímetros em pontos isolados da regional do Juruá, Tarauacá-Envira, Purus e Baixo Acre. Assim, diz a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, há “indicativo de anomalia negativa em todo o Estado, onde as chuvas poderão estar abaixo do esperado para o período”. Como exemplo, as plataformas medidoras localizadas na Bacia do Rio Acre registraram redução de nível na leitura realizada pela manhã desta segunda-feira (21) exceto em Colônia Dolores. Aldeia dos Patos e Assis Brasil que se encontram com nível estável.