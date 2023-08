Deracre “corre” para explicar demora nas obras da recuperação da Ponte Metálica

FOTO: SÉRGIO VALE/ac24horas O governo do estado apresentou nesta terça-feira, 22, à Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) Projeto de Lei que estabelece alíquota zero do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA para veículos de duas rodas de até 170 cilindradas, de propriedade de pessoa física. A proposta deve beneficiar, conforme o governo, mais de 176 mil pessoas, o que representa mais de 22% da população. A intenção é ajudar famílias com renda mensal correspondente às classes sociais C, D e E, que utilizam as motocicletas como meio de transporte e até mesmo como instrumento de trabalho. Uma das exigências é que o beneficiário não possua outro veículo registrado em seu nome. Se aprovado, o PL passaria a valer a partir de janeiro do próximo ano.