Colono sai pra caçar e é atingido por tiro acidental em zona rural de Rio Branco

O Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Acre (Sinduscon/AC) e a Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC), com apoio do SESI//AC e de diversos parceiros, promoveram na tarde de sábado, 19 de agosto, o Dia Nacional da Construção Social. Diversos serviços, como emissão de documentos, avaliações de saúde, atividades recreativas e esportivas, sorteio de prêmios, entre outros, foram oferecidos gratuitamente aos trabalhadores da construção civil e seus familiares. Para o presidente do Sinduscon, Carlos Afonso Cipriano, a realização do Dia Nacional da Construção Social reafirma o compromisso do setor da construção não só com o desenvolvimento econômico do país, mas, principalmente, com o desenvolvimento social e a consequente melhoria das condições de vida da população brasileira, promovendo a cidadania. "É um dia solidário e de...