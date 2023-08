André Vale debate políticas públicas e modelos de creches modernas em São Paulo

A convite do Deputado Estadual Gerson Pessoa (Podemos), o deputado estadual André Vale, também do Podemos, participou de uma agenda em Osasco, estado de São Paulo, onde representou a Assembleia Legislativa a fim de dialogar e levar projetos que possam contribuir no crescimento do Acre.

Vale revelou que esteve na Câmara Municipal debatendo políticas públicas. “Uma troca de ideias, onde falei quem era o Acre, região com fronteira com dois países e com povo acolhedor e que nunca perdeu a esperança em melhorias e vi as políticas de Osasco com orçamento de R$ 4 bilhões”, declarou.

André contou ainda que esteve visitando as creches que é coordenada pela FITO (Fundação Instituto Tecnológico de Osasco), que tem um papel fundamental no desenvolvimento das crianças para com a sociedade e esse modelo é muito importante para podermos levar ao nosso estado. “Apresentei o Acre no seminário, mostrando a nossa realidade, desde os municípios longínquos à capital, que são pontos cruciais para o desenvolvimento nas políticas públicas, segurança, saúde e educação”, explicou.

O parlamentar disse ainda que as creches são divididas em duas, uma com mais de 500 alunos e outra com mais de mil, onde vai do ensino fundamental ao curso profissionalizante. “Essa visita foi proveitosa onde falamos de modelo de creches para levar ao Acre e discutimos política de segurança de saúde e precisamos de políticas públicas para fortalecer as fronteiras”, ressaltou.