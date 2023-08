Alta velocidade e embriaguez ao volante tem sido comuns nas rodovias do Acre

Imagens ilustrativas

De janeiro até o dia 21 de agosto de 2023, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou 51 ações e flagrou 60 veículos com velocidade acima do permitido, nas rodovias federais que passam pelo Acre. De acordo com o Código de Trânsito de Brasileiro, quando houver sinalização de velocidade, na via, deve ser respeitado o limite da placa.

Além disso, somente este ano foram realizados 194 comandos de alcoolemia, com 3.016 pessoas fiscalizadas e 218 autos de infrações gerados.

Diante dos índices de acidentes e mortos registrados nas rodovias federais, em 2023 no Acre, a PRF tem intensificado a fiscalização de trânsito. Os locais de maior incidência de acidentes são estudados e com isso são realizados comandos específicos para coibir os excessos, nas BRs 317 e 364.

As fiscalizações incluem comandos de alcoolemia, equipamentos obrigatórios e de velocidade, dentre outros.

Os controladores de velocidade têm um papel fundamental para garantir maior segurança para todos os que utilizam a via pública para se locomover. O excesso de velocidade dos veículos é a causa principal das colisões responsáveis por acidentes graves que aumentam estatisticamente as chances de mortes. Quanto maior a velocidade dos veículos, maiores serão a energia cinética e as deformações nos impactos.

A PRF também realiza ações educativas, com palestras em escolas, empresas e para os profissionais do transporte. O intuito das ações preventivas é alertar para a responsabilidade no trânsito e, desta forma, juntamente com os comandos ostensivos, reduzir os índices de acidentes e mortes.