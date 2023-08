Uma aposta ganha prêmio de mais de R$ 4 milhões da Mega-Sena

Um grave acidente de trânsito tirou a vida Raimunda Franco da Silva de 38 anos, conhecida pelos amigos como 'Preta' e deixou o motorista Alcemir Domiciano da Silva, de 25 anos, ferido na tarde deste domingo, 20, no km 1 da Estrada do Quixadá na zona rural de Rio Branco. Segundo informações de populares que presenciaram ao acidente, motorista Alcemir, Francisca e uma terceira pessoa identificada como Jeane, trafegavam no veículo modelo Chevrolet UP, de cor prata, placa NAD-4383, no sentido zona urbana-zona rural, numa velocidade acima do permitido pela estrada, quando ao passar num buraco perdeu o controle da direção e colidiu contra um muro de uma chácara. Com o impacto o airbag do carro foi acionado e Francisca colidiu a cabeça contra o muro, fraturando o crânio e...