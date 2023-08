Segurança do Acre deflagra operação contra feminicídio e violência doméstica

Em uma ação promovida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, do Governo Federal, as forças de segurança do Acre deflagram a partir desta segunda-feira, 21, a Operação Shamar, nos 22 municípios do estado, visando o combate ao feminicídio e a violência doméstica e familiar.

O secretário de Justiça e Segurança Pública do Acre, coronel José Américo de Souza Gaia, disse que, nos 26 dias de operação, considerando os altos índices de crime contra a mulher, a intenção é dar um basta neste tipo de crime. “É uma integração entre as polícias, com trabalho de prevenção, investigação, monitoramento e até mesmo com a repressão a estes casos”.

A vice-governadora do Acre, Mailza Assis, destacou a importância do Programa. “Esse é, efetivamente, um combate. Passaremos este período, exclusivamente dedicados a isto, a buscar informações, apurando denúncias. Para nós, mulheres acreanas que vivemos um altíssimo índice de feminicídio, é importante ter essa integração com a segurança pública unindo forças”, afirmou.

Durante o período da Operação, ações educativas, preventivas, ostensivas e repressivas; ampliação de investigação de crimes de violência doméstica e feminicídio; reforços de efetivo às Delegacias da Mulher (DEAMs) e/ou envio de equipes das DEAMs para atuar em outras localidades, no sentido de promover um atendimento mais célere e especializado; contabilização do volume de procedimentos instaurados e concluídos, bem como prisões em flagrantes, pedidos de medidas protetivas e outros indicadores da violência doméstica contra a mulher no Estado.

Fazem parte da Operação Shamar a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), Polícia Militar através da Patrulha Maria da Penha, Polícia Civil e Grupo Especial de Fronteira (GEFRON). Para os custos da Operação, o Governo Federal enviou ao Acre R$ 160 mil reais para arcar com custos de logística, emprego do efetivo e pagamento de diárias.