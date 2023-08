Produtos artesanais feitos no Acre vão ganhar selo D’Colônia para valorizar produção

Dirigentes de cooperativas do Acre e o presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) no Acre participaram na última sexta-feira (18) de reunião com representantes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), em São Paulo, para tratar de investimentos sustentáveis para as cooperativas agroindustriais e da agricultura familiar do estado. A comitiva composta pelo presidente do Sistema OCB/Sescoop Acre, Valdemiro Rocha, o ex-senador da República Sibá Machado, o superintendente da Cooperacre, Manoel Monteiro e o presidente da Coopel, Ezequiel Rodrigues, foram recebidos pelo Diretor do BNDES, Alexandre Abreu, que debateram sobre possibilidades de financiamentos para as cooperativas agroindustriais do Acre. Na ocasião foram apresentados os portfólios de trabalho da Cooperacre, Coopel, Coopercafé e da Coopersuinos à diretoria do Banco, que por sua vez, detalhou a cartela de investimentos...