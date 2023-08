Procura por espaços de vendas na Expoacre Juruá é grande

É grande a procura por espaços de comercialização na Expoacre Juruá, que será realizada em Cruzeiro do Sul de 30 de agosto a 3 de setembro, no estacionamento do Estádio Arena do Juruá. Mais de 130 inscrições já foram feitas na Associação Comercial do Alto Juruá e os interessados devem procurar a sede da instituição até sexta-feira, dia 25.

“Está grande a procura das pessoas, principalmente no ramo de bares, restaurantes e lanchonetes, que já está praticamente esgotado. Ainda temos vagas para comércio, indústria e concessionárias”, destaca Luís Cunha, presidente da Associação.

A expectativa, de acordo com Luís, é de superar o movimento do ano passado.

“A feira terá uma infraestrutura maior, com disponibilidade de mais espaço para expositores, além de oferecer grandes atrações artísticas, que ajudarão muito a atrair o público”, cita ele.

No ano passado, mais de 200 expositores participaram da Expoacre Juruá em Cruzeiro do Sul e a feira movimentou cerca de R$ 12 milhões.

Entre as novidades deste ano está o acréscimo da quinta noite na programação do evento. A organização estima que cerca de 60 mil pessoas passem pelo parque de exposições, gerando uma movimentação financeira de R$ 60 milhões.

Além do rodeio, cavalgada, apresentação de artistas da região e uma vasta exposição de empresas e instituições, quatro shows nacionais estão na programação. A abertura, dia 30, será feita pela banda Barões da Pisadinha. 31 será destaque o cantor evangélico Davi Sacer. Já no dia 1⁰ de setembro será a vez do cantor Aldair Playboy e no encerramento da feira, dia 3, o sertanejo Leo Magalhães, será a grande atração.

A Expoacre Juruá é uma realização do governo do Estado, Associação Comercial Empresarial de Cruzeiro do Sul – ACECS, prefeitura e Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE.