Jerry Correia alcança 82% de aprovação em sua gestão e é favorito à reeleição, diz pesquisa

O prefeito Jerry Correia do município de Assis Brasil é um dos prefeitos com maior índice de aprovação entre os 22 gestores municipais do Acre.

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Data Control mostrou que a atual administração do município, conhecida por ficar na tríplice fronteira entra Brasil, Bolívia e Peru, tem a aprovação de mais de 80% da população.

Conforme os números da pesquisa, 29,4% dos entrevistados consideram a gestão de Jerry Correia ótima. Já a grande maioria, 52% consideram boa a administração, o que somando as duas avaliações soma mais de 81% de aprovação. Outros 15,7% consideram Jerry Correia regular e apenas 2% acham ruim sua administração.

Jerry é favorito à reeleição

Com índices tão positivos, não é de se estranhar que na pesquisa que apura as intenções de votos para as eleições do próximo ano, Jerry Correia desponte como grande favorito a permanecer a frente da prefeitura.

O Instituto DataControl fez duas simulações. Na primeira, quando a resposta é espontânea, sem que o entrevistador apresente alternativas, Jerry é citado como preferido por 60% dos eleitores. O ex-prefeito Zum é lembrado por 2%, mesmo percentual de Zé do Posto. João Júnior é lembrado por 1% dos entrevistados.

Já na pesquisa estimulada, quando os nomes dos possíveis candidatos são apresentados, a intenção de voto de Jerry Correia é ainda maior e o atual prefeito aparece com 75,5% das intenções de voto. Zum aparece com 4,9%, empatado com Zé do Posto também com 4,9%. João Júnior tem 3,9% e Pelique aparece com 1%.

A pesquisa ouviu 102 pessoas, sendo realizada no último dia 28 de julho.