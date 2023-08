Gonzaga destaca a importância da recuperação das BRs 364 e 317 durante Audiência Pública

Em uma audiência pública proposta pela deputada federal Socorro Neri, (Progressistas), que contou com a participação de representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Governo do Estado, Fieac, Fecomércio e outras entidades, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Luiz Gonzaga, ressaltou a importância da manutenção constante das BRs 364 e 317.

O evento, que faz parte das agendas da Comissão Externa sobre Obras Públicas Paralisadas e Inacabadas da Câmara Federal, foi realizado no Acre em parceria com o legislativo estadual.

Ao ocupar a tribuna da Aleac, Luiz Gonzaga enfatizou a necessidade de se manter essas rodovias em condições adequadas, salientando a importância que as mesmas desempenham no desenvolvimento econômico e social do Acre, principalmente aos moradores da região do Juruá. “As BRs 364 e 317 são vias essenciais que conectam diferentes municípios e estados, facilitando o acesso a serviços básicos como saúde, educação e transporte. Além disso, elas têm um papel crucial no fortalecimento das atividades econômicas da região, incluindo o agronegócio e a exploração de recursos naturais”, destaca Gonzaga.

Durante a audiência, o presidente da Aleac também ressaltou a relevância da presença do superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Ricardo Araújo, e a atuação conjunta entre o governo estadual, federal e o DNIT é fundamental para garantir que os recursos necessários sejam alocados para a manutenção e recuperação das vias.

“A vinda do superintendente do DNIT demonstra o comprometimento do órgão com a melhoria da infraestrutura viária na região, o que reflete diretamente na qualidade de vida da população local e no desenvolvimento socioeconômico. Não poderia deixar de registrar a iniciativa da deputada federal Socorro Neri e o agradecimento em escolher a Aleac como parceira”, finalizou Gonzaga.