Feijó, Santa Rosa e Jordão são os municípios com maior população indígena do Acre

De acordo com o IBGE, dos 22 municípios acreanos, o maior quantitativo de pessoas indígenas em 2022, encontra-se em Feijó, com 4.436 moradores. Santa Rosa do Purus, que tem 4.297 pessoas indígenas, e de Jordão, com 4.115 pessoas indígenas, aparecem na sequência.

“Analisando o número absoluto e relativo dos municípios, por Unidade da Federação que tiveram aumento de população indígena entre 2010 e 2022, destacam-se Acre e Roraima, com 100% de seus municípios (22 e 15 municípios respectivamente) com aumento no total de pessoas indígenas”, lembra o IBGE.

Quando o total de pessoas indígenas é separado de acordo com o quesito de declaração indígena acionado pelo informante, para a declaração da autoidentificação étnica dele e dos demais moradores do domicílio no Acre verifica-se que o quesito de cor ou raça foi responsável por 92,02% da população indígena e o quesito “se considera indígena”, por 7,98%.

Os primeiros resultados do Censo 2022 permitem conhecer o quantitativo de população residente nas Terras Indígenas, como também a distribuição da população indígena dentro ou fora das terras. No Acre, por exemplo, a população residente nas terras indígenas é de 19.832, sendo 19.588 (98,77%) indígenas e 244 (1,2%) não indígenas.