Descontos em juros e multas são oferecidos pela Cohab para regularização de débitos

Para auxiliar os cidadãos na regularização de seus imóveis, a Companhia de Habitação do Acre (Cohab) lançou, neste mês de agosto, o Programa Negocia Cohab, que oferece descontos de 100% sobre as taxas de juros, multas e mora acumuladas nas dívidas inadimplentes.

Com documento de RG e comprovante de endereço em mãos, Raimundo Veiga compareceu ao escritório da Companhia de Habitação, em Rio Branco, para negociar as pendências do imóvel onde vive.

Com família de Cruzeiro do Sul, Raimundo veio para Rio Branco com os pais quando tinha um ano, no início dos anos 80. “Morávamos na beira de um varadouro quando o bairro Esperança era fazenda. Moro ali há 58 anos e, quando a Cohab chegou, só nos mudamos de casa, mas continuamos lá”, lembra.

Com a renegociação, o sonho de ter o título definitivo da moradia está mais perto. “A casa é herança dos meus pais e estamos regularizando para pegar o documento. E eu acho que está muito bom porque, de cinco mil reais, vamos pagar pouco mais de um mil”, revela.

Negociação de pendências

Todos os dias são feitos de 20 a 30 atendimentos, segundo o diretor-presidente da Cohab, Rafael Almeida. No total, 2.320 pessoas no Acre têm pendências junto à Companhia de Habitação. No entanto, com a ação, o valor das dívidas cai significativamente.

“É uma grande oportunidade que o governo do Estado oferece aos moradores que adquiriram empreendimento imobiliário junto à Cohab. Tirando todos os juros e multas e oferecendo a facilidade de parcelas mais acessíveis, estamos garantindo um meio de liquidar toda a dívida”, destacou Almeida.

Benefícios

Com a negociação, o morador poderá regularizar o imóvel perante o cartório e a prefeitura, solicitar o título definitivo do bem, fazer financiamento em caso de construção ou venda e repassar o imóvel para o nome de outras pessoas.

Serviço

Os atendimentos para a negociação podem ser agendados pelo telefone (68) 3224 3497, ou no escritório da Rua Valério Magalhães, 172, bairro Bosque, na capital. O horário de funcionamento é das 7h às 13h, de segunda a sexta-feira.

Com informações da Agência de Notícias do Acre.