Aleac discute em seminário investimentos nas estradas federais do Acre

Foto: Sérgio Vale/ac24horas

A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) sediou na manhã desta segunda-feira, 21, o seminário realizado pela Comissão Externa sobre Obras Públicas Paralisadas e Inacabadas da Câmara Federal. O encontro no Acre atendeu a um requerimento da deputada federal Socorro Neri (Progressista).

O Seminário, com caráter de audiência, foi pautada no Acre na discussão sobre as atuais condições e investimentos de recuperação das estradas federais que “cortam” o estado, as BRs 364 e 317.

Socorro Neri destacou que as duas rodovias são muito mais do que apenas vias de tráfego. “Essas rodovias representam a conexão do Acre com o restante do país, proporcionando as oportunidades de desenvolvimento, integração econômica e social. Por isso, acompanhamos com preocupação que observamos a cada o atraso e a paralisação nas obras que impactam na manutenção e recuperação dessas importantes rodovias”, disse.

O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal prevê investimentos na ordem de R$ 1,7 bilhão nas BRs 317 e 364 com construção de pontes e recuperação das rodovias até o ano de 2026.

Uma das falas mais aguardadas do seminário foi do superintendente do DNIT no Acre, Ricardo Araújo., que lembrou que o órgão ficou mais de três anos sem recursos, mas garantiu que todos os trechos da BR-364 estão em obras. “Como todos sabem, ficamos sem recursos durantes os últimos três anos e em uma estrada com um solo diferente que dificulta muito o trabalho. Hoje, temos cerca de R$ 260 milhões de orçamento e o que procuramos deixar claro é a necessidade da manutenção anual. Não adianta investir bilhões e bilhões se não tivermos o trabalho de manutenção no ano seguinte. Todo s os 12 lotes estão sendo trabalhados, trocamos algumas empresas e já temos uma melhoria nas condições de trafegabilidade. Esperamos reduzir o tempo de viagem de Cruzeiro até Rio Branco para 8 horas”, explica.

Ricardo Araújo também falou sobre o projeto de reconstrução da BR-364. “Já temos uma empresa fazendo o projeto de toda a reconstrução de Sena Madureira até o Rio Liberdade. Em paralelo, não iremos paralisar os serviços de manutenção da rodovia”, explica.

O Seminário também contou com a presença dos representantes da indústria e do comércio. O presidente da Federação das Indústrias do Acre (Fieac), José Adriano, defendeu um novo regime de contratação para as empresas que atuam na manutenção da BR-364.

“É preciso resolver esse problema dos valores dos insumos que não são compatíveis com o que as empresas pagam aqui, principalmente cimento, aço e pedra que não são produzidos no Acre. Temos condições de apontar soluções, a reconstrução da BR-364 já passa da hora, o que não podemos é fazer investimentos anuais que não o retorno que esperamos”, afirma Adriano.