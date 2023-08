O poder de Gladson na eleição municipal

A nova estrela na constelação do MDB, o ex-prefeito Marcus Alexandre, declarou que jamais desprezaria uma parceria com o governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA) a uma eventual candidatura sua à prefeito em 2024. Não é só ele que deseja essa adesão.

O prefeito Tião Bocalom tenta uma aproximação explícita. Também não é necessário explicar as posições de Alysson Bestene e Minoru Kimpara (PSDB) que só decolam com ajuda de Cameli. Portanto, a fila de quem almeja apoio do governador é significativa e emblemática.

Os votos de Gladson são pessoais e intransferíveis para qualquer situação? “Nem tanto ao mar, nem tanto à terra”, meu caro Watson, diria Sherlock Holmes. Gladson pode sim transferir parte de seu eleitorado, principalmente porque é o piloto de uma máquina de votos, a pública, com centenas de cargos comissionados. “É assim que funcionam as engrenagens do poder”, explicaria Maquiavel.

A história prova que é possível transferir votos. Jorge Viana, comandando a máquina petista da FPA, elegeu Raimundo Angelim deputado, prefeito duas vezes e deputado federal; Geraldinho Mesquita senador, derrotando o ícone Nabor Júnior e depois Binho Marques. Porém, não é tão simples assim. É necessário o nome certo, na hora certa com a máquina estatal e partidária bem azeitada. Um candidato fraco nem arrisque porque é balsa na certa com apoio do Bolsonaro, Lula ou mesmo o papa Francisco.

“E ainda há tanta coisa a fazer pelo Acre”. (José Plácido de Castro)

. Alguns problemas trazem desgaste para o governo, mas não para o governador! (alguém explica isso?)

. A construção política que André Hassem quer fazer em Epitaciolândia para as eleições municipais vai gerar uma debandada no PSDB.

. Anotem!

. Pelo visto, o PSD ou o MDB é quem levarão o despojo!

. Enquanto isso, o Macunaíma encontra o bom José Santos no supermercado e pergunta:

. Que situação essa do Bolsonaro, hem Zé Santos?! O mundo gira, não é mesmo? Há pouco mais de oito meses o homem era o presidente…

. Resposta do Zé:

. Gira…rápido e ligeiro!

. Deu na revista Veja que:

. Políticos planejam uso recorde de dinheiro público na eleição de 2024.

. O Congresso se movimenta para aumentar o valor do Fundo Eleitoral enquanto articula perdão sem precedentes a partidos que descumpriram as regras.

. Segundo o deputado Calegário, as empresas que prestam serviços para o estado (as chamadas terceirizadas) estão literalmente quebradas.

. Enquanto os adversários vão criticando o prefeito Mazinho Serafim, ele vai mostrando suas ações nas redes sociais.

. Educação é a área do governo mais bem avaliada, segundo pesquisa divulgada pelo jornal A Tribuna.

. A ex-deputada e conselheira Naluh Gouveia avalia que o TCE ainda é muito insuficiente; quando descobre malversação de recursos públicos por parte de um prefeito, por exemplo, ninguém nem lembra mais que a pessoa existiu.

. Um dia melhora, quem sabe!

. Ano que vem tem eleição; é quando os pobres ganham algum dinheirinho minguado dos candidatos.

. Bom dia!