PSDB terá candidato a prefeito em Brasiléia e Epitaciolândia

Com o objetivo de fortalecer o partido no Acre, a direção do PSDB, através do presidente da sigla, deputado Luiz Gonzaga, reuniu lideranças e filiados na quinta-feira (17) e decidiu que o partido terá candidatura a prefeito nas cidades de Brasileia e Epitaciolândia.

O anúncio das candidaturas no Alto Acre faz parte da política de fortalecimento do PSDB no estado. Gonzaga assumiu a direção com a missão de fazer o partido voltar a ser protagonista no cenário acreano.

“Quando aceitamos a missão de dirigir o PSDB nos prontificamos a colocar o partido como protagonista nas disputas municipais e estaduais. Nosso desafio é lançar candidaturas majoritárias nos 22 municípios. Também lutaremos para aumentar o número de vereadores na próxima eleição”, disse Gonzaga.

Em Brasileia, o partido escolheu a jovem engenheira civil, Isabelle Araújo, para disputar a prefeitura em 2024. Isabelle foi candidata a vereadora e deputada federal. Em 2022, ela tirou 1921 votos na disputa de uma cadeira na Câmara Federal.

“Acompanho a política muito cedo no meu município e sempre estive presente através dos meus pais. Desde criança era encantada pelo processo político e aos 25 anos recebi o convite para ser candidata a vereadora. Me dedico à política com missão, vocação e essência. Tenho o desejo de construir um Município melhor com políticas públicas voltadas para o desenvolvimento”, disse Isabelle.

Já no município de Epitaciolândia, o PSDB ainda está discutindo um nome para disputar a prefeitura no próximo ano.

O secretário-geral do PSDB e coordenador nas regionais Alto e Baixo Acre, André Hassem, falou da construção de candidaturas fortes para disputar as eleições municipais.

“Estamos dialogando com lideranças em todas as cidades acreanas. Tenho certeza que o PSDB virá forte para as disputas municipais. Estamos construindo chapas com grande potencial e estamos conversando com outros partidos também para construirmos juntos candidaturas fortes em todo o estado”, disse Hassem.