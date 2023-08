Marechal Thaumaturgo beneficia mais de 100 famílias com reabertura de ramais

A prefeitura de Marechal Thaumaturgo, por meio da Secretaria de Obras, concluiu nesta sexta-feira, 18, o trabalho de reabertura de 32 quilômetros de ramais do município. O serviço beneficiou diretamente 100 famílias que vivem nos lotes as margens das vias vicinais, garantindo melhor trafegabilidade para chegar à sede do município e escoar a produção.

A ação foi desenvolvida por meio de um convênio entre o Município e Governo do Estado, via parceria com o DERACRE e alcançou os Ramais do Borges, do Gelson, da Olaria, do João Miranda, da Aparição, do Agostinho, do Caboré e do Zé de Luna.

O prefeito Valdelio Furtado destacou que a reabertura dos ramais fortalece a produção agrícola e melhora a vida das pessoas. “Concluímos o serviço de melhoria dos ramais. Levando dignidade e qualidade de vida aos nossos produtores que moram nos ramais. Garantindo acesso a quem produz para poder escoar, contribuindo para a melhoria da economia”, afirma Valdelio, que agradeceu ao governador Gladson Cameli pelo apoio à prefeitura na realização do serviço.