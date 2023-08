Nível do Rio Acre volta a baixar na capital; Defesa Civil não descarta seca histórica

O promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Rodrigo Curti, participou nesta quinta-feira, 17, do programa Boa Conversa. No bate-papo, o profissional fala sobre as ondas de assassinatos que estão ocorrendo recentemente na capital acreana. Para ele, o fato é algo nunca antes noticiado na história do sistema prisional da região e é um reflexo da rebelião do presídio Antônio Amaro, que ocorreu nas últimas semanas e levou a morte de 5 presos e a tentativa de homicídio de um policial penal. “Não podemos apagar esse fato danoso na segurança pública do nosso Estado, porque esse tipo de fato reflete na sociedade. Veja o que está acontecendo agora com essa onda massiva de assassinatos que estão ocorrendo nesses últimos dias. Se nada daquilo tivesse acontecido, nós...