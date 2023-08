Fernanda Hassem participa da Audiência Pública ‘Economia e Sociedade’ no Alto Acre

Prefeita de Brasileia Fernanda Hassem, secretários municipais e equipe participou nesta sexta-feira,18, da Audiência Pública realizada pela Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), no salão de eventos Art Eventos em Epitaciolândia, para debater sobre a Economia e Sociedade na Regional do Alto Acre.

O encontro, que foi solicitado pela Mesa Diretora do parlamento acreano representando pelo Presidente Luiz Gonzaga e o Primeiro Secretário Nicolau Júnior. Reuniu 19 dos 24 deputados estaduais, entre eles Dep. Tadeu Hassem, representantes do governo do estado e do governo federal, vereadores e os Prefeitos Bira Vasconcelos (Xapuri), Jerry Correria (Assis Brasil), Sérgio Lopes( Epitaciolândia).

Foram convidados ainda representantes da Associação Comercial e de Produtores Rurais, instituições e diversos outros setores ligados aos interesses econômicos da região.

Participaram também o Vice-presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Luís Camonez, Conselheiro do Tribunal de Contas, Ronald Polanco, Reitora da Universidade Federal do Acre, Guida Aquino, Representante do MPAC Dra. Pauliane Marinho, Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC), José Adriano, e a Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasileia Francisca Bezerra, Presidente da Associação Comercial Empresarial de Brasileia e Epitaciolândia Inês Tiziana e o Empresário das empresas AcreAves e Dom Porquito Paulo Santoyo.

Como parte da programação do Alto Acre, também acontece na sexta-feira (18), através da Escola do Legislativo Acreano, uma Oficina Intensiva de Técnica Vocal com ênfase em afinação, harmonia e impostação. O curso, que acontecerá às 14:30h no Polo de Apoio Presencial de Educação a distância (UAB), de Brasiléia, será ministrado pelo Maestro Lídson Martins.

E às 19h no Estádio Municipal de Brasileia José Guiomard dos Santos acontece o amistoso entre as equipes de futebol da Assembleia Legislativa (Aleac), e as equipes das Prefeituras do Alto Acre.

Prefeita Fernanda Hassem, que participou na audiência, ressaltou a importância de uma gestão em parceria. “Eu compreendo que uma gestão tripartite é fundamental, necessária, a união entre Prefeitura, governo do estado, governo federal e nada melhor do que os agentes políticos do Acre, que são os deputados, estarem aqui conosco. Há 4 meses estávamos debaixo d’água, e hoje precisamos da força e união entre os poderes”. Destacou.