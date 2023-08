Em Sena Madureira, mulher é alvo de assalto nas proximidades do quartel da PM

Em resposta à recomendação emitida pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), a Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves anulou a prova escrita destinada à seleção dos membros do Conselho Tutelar para o quadriênio 2024/2028. O exame havia ocorrido em 30 de julho e foi organizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). Assinado pela promotora de Justiça Pauliane Mezabarba, o pedido 03/2023 foi motivado por denúncias de irregularidades no processo de seleção. Conforme o documento, um dos membros do CMDCA possuía parentesco por afinidade com um dos candidatos aprovados, levantando questões sobre a imparcialidade do procedimento. Além da anulação da prova original, o MPAC orientou a realização de uma nova prova escrita em um prazo de até 15 dias, juntamente com o imediato afastamento de...