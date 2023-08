Em Cruzeiro do Sul, homem é preso após atrasar pensão alimentícia do filho por nove meses

Foto: Marcos Santos/Secom O Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, orienta a população do Juruá acerca do serviço fornecido pela unidade. Fundado há quase 20 anos, a instituição realiza atendimentos a pessoas com transtornos mentais no Vale do Juruá e nos municípios da região de fronteira com o Amazonas. Classificada na modalidade Caps 2, a unidade atua com serviços voltados a todos os públicos, entre eles o infantil, que compreende as crianças de 0 a 12 anos. “Quando se lida com a vida de crianças, a responsabilidade e os cuidados tornam o tratamento ainda mais complexo”, avalia a enfermeira Queite Melo. O centro recebe os menores encaminhados pelas unidades básicas de Saúde (UBSs) dos municípios ou que procuram ajuda por livre demanda....