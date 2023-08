Vídeo mostra dimensão da invasão Terra Prometida após reintegração de posse

Imagens aéreas registradas na manhã desta quinta-feira, 17, mostram as ações de policiais, assistentes sociais na invasão Terra Prometida, no Irineu Serra, em Rio Branco. Pelo terceiro dia seguido, é cumprido na região de 3 hectares de terras do estado, uma ordem judicial de reintegração de posse, a pedido da Procuradoria Geral do Estado. Mais de 500 famílias ocupavam o território há quase dois anos.

Na sexta-feira passada, 11, cientes da existência da ordem de reintegração de posse, moradores da invasão bloquearam as principais ruas e avenidas da capital acreana durante todo o dia. Na terça-feira, 15, mais de 100 agentes de segurança deram início ao cumprimento da reintegração de posse, e houve confronto com os moradores. Balas de borracha, bombas de efeito moral e granadas de gás lacrimogênio foram disparadas por policiais em solo e a bordo de um helicóptero da Secretaria de Justiça e Segurança Pública – SEJUSP. Segundo a PM, 4 pessoas foram presas por desobediência, um policial militar foi ferido por uma pedrada.

Ontem, quarta-feira, 16, durante a continuidade das ações, forças de segurança tiveram dificuldade de lidar com um novo tumulto após a chegada da vice-prefeita de Rio Branco, Marfisa Galvão, que resistiu às ordens da polícia de deixar o local. Em nota, a Prefeitura de Rio Branco afirmou que não tem relação com as ações de Marfisa no tumulto, e disse que “reconhece a importância do trabalho que vem sendo realizado no local para garantir a segurança dos oficiais de justiça e, principalmente, das famílias que estão sendo removidas com todo o amparo social que se faz necessário em momentos como esses”.

Veja o vídeo: