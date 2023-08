São Paulo bate Corinthians para alcançar final da Copa do Brasil

A Universidade Federal do Acre (Ufac) instituiu o projeto Pesquisas Aplicadas em Visão e Inteligência Computacional (Pavic-Lab) e está realizando processo seletivo para três bolsas de estudo no valor mensal de R$ 1.000,00 no âmbito do programa. Podem se inscrever alunos regularmente matriculados nos cursos da Ufac de Engenharia Elétrica e Sistemas de Informação, cursando entre o 4º e o 10º período. As inscrições estão abertas até 22 de agosto, por e-mail. O candidato deve ter coeficiente de rendimento com média igual ou superior a 5, currículo Lattes atualizado e disponibilidade de, no mínimo, 20 horas semanais para participação nas atividades do projeto. A seleção será feita através da análise do coeficiente de rendimento e entrevista, realizada em 28 de agosto, no Pavic-Lab, localizado anexo ao Bloco dos Mestrados, campus-sede....