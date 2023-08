Representantes de clubes acreanos reclamam de promessas não cumpridas pelo governo

Na manhã desta quinta-feira, 17, a Assembleia Legislativa realizou uma audiência pública sobre o incentivo financeiro aos clubes profissionais do futebol acreano.

Na fala de todos os dirigentes uma coisa ficou clara, o futebol acreano está completamente falido, com clubes endividados, estádios sem torcida e falta de perspectiva.

Os representantes de clubes foram unânimes em reclamar do que consideram falta de apoio do governo acreano. “Acredito que essa audiência seja um pontapé inicial para que as coisas comecem de fato a acontecer para o nosso futebol. Pessoal sempre dizendo que o convênio está tudo certo, mas, infelizmente, foi só promessa. Esperamos até o último momento e não recebemos”, disse Oscar Halem, presidente da Adesg.

A principal reclamação dos dirigentes é o não pagamento do convênio prometido pelo governo no valor de R$ 1 milhão de reais, que não vem sendo pago desde o ano passado.

As críticas mais contundentes foram do presidente do Rio Branco, Neto Alencar. “Eu vou ser sincero. São dois anos ouvindo a mesma coisa. Para mim, as opções são falta de competência, má vontade ou falta de autonomia. Até com o governador estivemos reunidos, tivemos compromissos firmados, datas foram dadas e nada foi cumprido. Dois anos é muito tempo”, reclamou.

O secretário de Educação, Cultura e Esporte (SEE), Aberson Carvalho, explicou os motivos do atraso do pagamento. “Infelizmente, fizemos todos os esforços para fazer o pagamento, mas tivemos questões jurídicas que impediram. Ocorre que todos os anos é preciso aprovação de uma nova lei e isso tem atrapalhado”, informou.

Apesar da “choradeira” justificada, os clubes receberam uma boa notícia do governo do estado. Aberson afirmou que a gestão entregou nesta quinta-feira, a lei para o pagamento no valor de R$ 2 milhões, referentes aos convênios de 2022 e 2023. “Entregamos hoje e pedimos à Aleac para que o trâmite ocorra em caráter de urgência para ser aprovado nas comissões e no plenário já na próxima terça-feira”, disse.

Ausência de Carlão é sentida

Um fato que chamou atenção foi a ausência na audiência pública do coordenador de esportes do Governo do Acre, o campeão olímpico Carlão. Conforme explicação de Aberson, a ausência ocorreu por conta de um pico de pressão do ex-jogador da seleção brasileira de vôlei.