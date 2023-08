Relembre a campanha do Brasil nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022

Uma denúncia feita ao ac24horas por um servidor de carreira do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (IDAF) está pondo sob suspeita o trabalho de fiscalização do órgão no que diz respeito aos eventos pecuários que estão ocorrendo em vários municípios do estado nesta época do ano, como feiras as feiras comumente chamadas de “Rural Show”. De acordo com o Coordenador de Fiscalização de Trânsito Agropecuário, o médico veterinário Mário César Araújo, ocorrem inconformidades no processo de fiscalização que é responsável pela garantia do cumprimento de normas obrigatórias porque a competência sobre esse trabalho foi tirada, em 2020, da Divisão de Fiscalização de Trânsito Agropecuário. Mário César diz que a mudança nas atribuições que, segundo ele, de direito, pertencem à divisão da qual é responsável, foi feita de maneira irregular...