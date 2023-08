Projeto “Meu Pai Tem Nome” acontece neste sábado em Rio Branco

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), do Instituto Socioeducativo (ISE/AC) e da Polícia Militar (PMAC), publicou na edição do Diário Oficial desta quinta-feira, 17, o resultado da prova de aptidão física e a convocação para o exame psicotécnico, referente ao Edital nº 001 Seplag/ISE, de 04 de outubro de 2021 e Edital n° 141 Sead/PMAC. O resultado final do candidato apto na prova de aptidão física segue na seguinte ordem: cargo, inscrição e nome do candidato. Para o exame psicotécnico ISE e PMAC, os convocados deverão comparecer ao local indicado no edital de convocação, situado na Rua do Futuro, 188 – bairro Bosque – Rio Branco, às 9h, no dia 3 de setembro de 2023, com antecedência mínima de 30 minutos do horário fixado para seu início,...