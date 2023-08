Ministro de Portos e Aeroportos virá ao Acre para debater a crise do setor aéreo, diz Petecão

Uma parceria firmada em julho deste ano entre a Agência Brasileira de Desenvolvimento e Indústria (ABDI), vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços (MDIC), Cooperativa de Produtores de Café do Vale do Juruá (Coopercafé) e Prefeitura de Mâncio Lima, levou uma comitiva de produtores de café do Vale do Juruá para conhecer experiências exitosas da cadeia produtiva do café em Cacoal (RO). A atividade faz parte de um projeto que tem como foco o estímulo à agricultura familiar e ao desenvolvimento da cadeia produtiva do café no Vale do Juruá, com ganhos sociais para a região, que deve beneficiar diretamente mais de uma centena de produtores. O trabalho se baseia na experiência desenvolvida pela ABDI em Rondônia nos últimos três anos. A programação teve início na última...