Marechal Thaumaturgo entrega terrenos às famílias que perderam moradia em deslizamento de terra

Ocorreu nesta quinta-feira, 17, no Ministério dos Portos e Aeroportos, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, uma reunião solicitada pelo líder da bancada do Acre no Congresso Nacional com o ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, e a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) para tratar sobre a escassez de voos e os altos preços das passagens aéreas no Acre e região amazônica, que vem dificultando a vida de quem precisa de voos. O encontro que ocorreu às portas fechadas com parte dos parlamentares do estado foi proveitoso, tanto que o ministro Márcio França, revelou haver necessidade de aumentar a oferta de voos no Acre e no país. Segundo ele, no estado cerca de 13 a 14 mil pessoas estão conseguindo voar para outras regiões mesmo nas atuais condições...