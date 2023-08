O IBGE lançou, no dia 11/8, dados que integram um módulo da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua) sobre outras formas de trabalho. O recorte abrange atividades não remuneradas que historicamente recaem mais sobre as mulheres, como cozinhar, limpar a casa e cuidar de crianças e idosos. Nossa tarefa de hoje é aproveitar a publicação do IBGE para o país e fazer um recorte para essas atividades no Acre. Em 2019, no Brasil, as mulheres dedicavam 10,6 horas a mais do que os homens aos afazeres domésticos e/ou cuidados de pessoas. Em 2022, essa diferença era de 9,6 horas. No Acre, elas dedicavam 9,4 horas a mais do que os homens aos afazeres domésticos e/ou cuidados de pessoas em 2019; essa diferença caiu para 6,7 horas, ou...