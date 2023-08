Debate sobre crise no transporte aéreo para o Acre movimenta os políticos

Além das iniciativas de outros membros da bancada federal em protestar e buscar saída para a diminuição do número de voos e o alto preço das passagens para o Acre, o senador Sérgio Petecão (PSD), foi mais longe ao garantir a vinda do ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, para participar de uma Audiência Pública a ser sediada na Assembleia Legislativa, para um debate amplo sobre o assunto.

É uma ação positiva porque vai mostrar a situação nua e crua do problema. Se espera que seja o primeiro passo para se mostrar ao Ministro que o Acre não é o fim do mundo. Não pode é continuar como está a situação.

FALAR MAIS ALTO

A ideologia deveria ser jogada na lata do lixo para unir toda a bancada federal, o governador Gladson, para em uma audiência com o Lula, pedir a sua intervenção. O problema é saber se a maioria bolsonarista da bancada federal acreana estaria disposta a participar deste ato. Entendo que o benefício coletivo está acima de qualquer ideologia, não sei se os ferrenhos bolsonaristas da nossa bancada pensam da mesma maneira.

O SNIPER PEGOU MAL

Ao comparar o despejo da invasão Irineu Serra às cenas de violência da guerra entre a Rússia e Ucrânia, o deputado Afonso Fernandes (PL), pegou como mote para a crítica a presença de um sniper — atirador de precisão — que foi um dos episódios que mais pegou mal em toda a ação. Não fazia o mínimo sentido o uso de sniper. Não sei quem teve essa ideia de jerico.

NENHUMA SURPRESA

A pesquisa do DATA-CONTROL, que costuma acertar os resultados eleitorais, não trouxe nenhuma surpresa ao mostrar o ex-prefeito Marcus Alexandre (MDB) liderando a corrida para a PMRB, e com adversários distantes. Os números são idênticos em outras pesquisas.

BATE COM O COMENTÁRIO

Tenho comentado que a aceitação popular do governador Gladson é inerente ao seu carisma, e que simpatia pessoal não se transfere. Em uma pergunta num recorte da pesquisa do DATA-CONTROL, foi indagado aos pesquisados se votariam num candidato a prefeito apontado pelo Gladson, e apenas 12% disseram que votariam. Não existe nada mais difícil numa campanha que a transferência de votos.

DIVULGAÇÃO MACIÇA

A pesquisa do DATA-CONTROL também trouxe um dado que deve ser observado pelo candidato Alysson Bestene (PP): os seus números baixos nos recortes espontânea e induzida, mostram que precisa massificar seu nome e o vincular a uma candidatura a prefeito da capital.

NADA A VER

Oportuna a explicação da prefeitura de Rio Branco em nota do Assessor Ailton Oliveira, de que a prefeitura não tem nenhuma vinculação com o despejo na invasão Irineu Serra. A área do conflito é do governo do estado. Vi vários comentários vinculando o despejo ao prefeito Bocalom.

MELHOR AVALIADA

Outro ponto da pesquisa sobre a bancada federal foi que a deputada federal Socorro Neri (PP) aparece como a melhor avaliada da bancada acreana na Câmara Federal. Socorro saiu da prefeitura com boa aceitação popular e foi a mais votada Federal.

RECUPERANDO ENTULHOS

Pelo menos no quesito de recuperação de espaços culturais, o presidente da Fundação Cultural, Minoru Kinpara, tem se saído bem. A entrega do Museu da Borracha revitalizado, é um exemplo dessa ação.

PROCUREM OUTRO ARGUMENTO

Se os adversários querem derrubar o Marcus Alexandre da ponta das pesquisas para prefeito da capital, procurem outro argumento mais forte, que o frágil mote que foi do PT. Poucos dos seus adversários não passaram pela Frente Popular, que era comandada pelo PT. Vou tocar de novo: o voto para candidatura majoritária é focado no candidato e não no partido. A decisão da eleição é nos grotões, onde está a maioria dos eleitores. Quem quiser ganhar tem de estar bem neste nicho.

SERVINDO PARA PROTESTOS

Temo que isso não resolva, mas a diminuição de voos para Rio Branco e o preço alto das passagens, despertou a classe política que tem protestado e com ações junto ao ministério e órgão como a ANAC, que comandam o setor no governo federal. Só que essas ações têm sido pontuais e deveriam partir de forma conjunta de toda bancada.

MAIS PRESENTE

Quem deveria estar mais presente nessa discussão era o ex-senador e diretor da APEX, Jorge Viana, que tem acesso direto ao presidente Lula. Mas pelo que se vê, ele está passando ao largo do problema. Quando era para estar à frente. O que é lamentável.

NÃO ESTÁ ABERTA

A fonte é confiável. A discussão para a escolha do vice na chapa do Marcus Alexandre à PMRB só vai ser aberta no próximo ano. E que ninguém foi convidado para ocupar o posto.

VICE INDEFINIDO

Com o rompimento do prefeito Tião Bocalom com o grupo do senador Sérgio Petecão (PSD), a chapa dele também não tem vice escolhido. Bocalom só vai abrir o debate sobre a sua reeleição no próximo ano. De concreto sabe-se apenas que disputará um novo mandato.

NÃO DUVIDO DE NADA

Não ficaria nem um pouco surpreso com uma aliança envolvendo o governador Gladson e o Marcus Alexandre, para disputar a PMRB. Em política já vi de tudo. E ninguém nunca sabe o que se passa na cabeça do Gladson, quando se trata de eleição.

NÃO É PARA AMANHÃ

Os recursos do novo PAC anunciados pelo Lula, não estão na gaveta e não podem ser sacados a qualquer hora para o uso em projetos pelos governos. Há toda uma burocracia que passa pela elaboração de projetos pelo governo estadual, apreciação nos ministérios e sua aprovação. O Gladson não conta com esse recurso para já, é uma liberação burocrática e demorada.

MAIS BEM AVALIADO

O secretário da equipe do Gladson que saiu destacado na última pesquisa do DATA-CONTROL, foi o Aberson Carvalho, da Educação. A Educação foi o setor do governo que apareceu melhor avaliado pelos pesquisados. Aberson é muito elogiado pelos deputados, pela atenção que dispensa aos que o procuram.

MÁQUINA MOVIMENTADA

A gestão da prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes, além de intervenções em obras urbanas tem beneficiado a zona rural com ações nos ramais. Na avaliação de políticos do município, a Rosana deverá chegar na eleição, altamente competitiva.

PAZES FEITAS

As relações políticas entre o ex-deputado Ney Amorim (PODEMOS) e o governador Gladson Cameli, que ficaram arranhadas na última campanha, ao que indica, foram restabelecidas. Os indicativos de que isso aconteceu, foram as recentes nomeações em cargos de confiança do governo de integrantes do grupo do Ney. Briga na política não é eterna.

FRASE MARCANTE

“É melhor ser dono de uma moeda do que escravo de duas”. Ditado grego.